俄羅斯前職業女網世界球后莎拉波娃（Maria Sharapova）上月底宣布高掛球拍，近日接受訪問時透露因為無法兼顧育兒及打球，所以如果生小孩後絕對不會復出，也不考慮當網球教練。

莎拉波娃6歲就隨父親離開俄羅斯到美國訓練網球，當時母親因為簽證問題必須留在俄羅斯，母女倆被迫分開生活2年，回憶這段往事，莎娃說：「我跟媽媽很親密，她生我時還很年輕，所以我也想跟我的孩子感情這麼好。」

正因為不想讓自己的孩子體驗跟家人分開生活的痛苦，莎拉波娃補充：「我真的不知道要怎麼兼顧職業網球和家庭生活。不過有句話這麼說的，『你制定計劃而神卻嘲笑這一切。』我只希望老天爺不會笑我的想法，我真的和父母感情很好，我想給我的孩子平和的家的感覺。」

而莎娃從職業網球退休後，生活依舊豐富，不但有代言品牌的活動，她也會繼續投入建築學、網球及體育設施設計等學習，還要經營她的糖果公司「Sugarpova」，不會像多數網球選手退役後轉任教練。

(中時 )