「玉山Pi拍錢包信用卡」及「玉山Pi拍兔Debit卡」自3月1日起推出全新優惠活動，刷卡消費享有2％、3％、4％、5％P幣回饋、回饋無上限，消費所獲得的P幣，可以透過Pi拍錢包APP在超商、網路購物、百貨、量販、加油、大眾運輸、水電費、路邊停車費等18萬個環繞民生消費為主的使用場景，每1P幣折抵1元，作100％的抵用，滿足更多顧客用卡的需求，是卡友消費生活的最佳Pi檔。

玉山銀行總經理黃男州表示，玉山銀行與網路家庭子公司拍付國際攜手合作，致力於提供顧客更快速與便利的消費體驗，搭配「玉山Pi拍錢包信用卡」的上市，推出全台首創的即時綁卡服務功能，讓卡友體驗從核卡到用卡的無斷點服務，同時也結合PChome集團所建構的P幣生態圈，以簡單直覺的活動設計與Pi拍錢包APP行動付款的便利性，讓卡友可以享受數位所帶來的美好，使生活更加精彩。

自3月1日起至8月31日，使用「玉山Pi拍錢包信用卡」及「玉山Pi拍兔Debit卡」刷卡消費，國內一般消費享2％ P幣回饋、國外一般消費享3％P幣回饋、綁定Pi拍錢包App消費享4％ P幣回饋，另於PChome線上購物、PChome24h購物、PChome書店、PChome旅遊、台灣大車隊、有無外送、86小舖等指定通路消費再加碼1％ ，最高可享5％ P幣回饋、回饋無上限。

即日起首次申辦「玉山Pi拍錢包信用卡」正卡，且於核卡60日內刷卡消費單筆滿新臺幣888 元（含）以上，新戶可獲得首刷禮300 P幣，同時，「玉山Pi拍錢包信用卡」正卡持卡人，成功推薦一名新戶申辦「玉山Pi拍錢包信用卡」正卡，被推薦人於核卡60天內新增一般消費單筆滿888元(含)以上，推薦人可獲得500 P幣，推薦越多賺越多。

(中時 )