姜姓民眾違停機車挨罰600元，但台北市交通裁決所找不到其住址寄送罰單，又疏未刊登公告，姜民無從知悉被開罰，提告請求撤單。台北地院認為，交裁所未合法送達舉發通知單，程序有瑕疵，判決撤銷處分，可上訴。

姜民2018年8月1日上午11時許，在台北市某畫設黃線處違停，遭停車管理工程處舉發，交裁所遂開立違反道路交通管理事件通知單，通知姜民應於同年9月17日以前陳述意見或繳納罰鍰，但他得知此事時早已過了繳納期限。

姜民提告主張，他未曾收到違規照片，根本不知道自己被開罰單，裁處程序不合法，請求撤銷原處分；交裁處則抗辯，通知單寄送至車籍登記地址，因無人簽收退回，後改以辦理公示送達，原處分核無違誤。

判決指出，交裁所寄送通知單至車籍地址，因無人簽收退回，姜民現住所又不明，暫至松山戶政事務所，交裁所只要命為公示送達，並於行政機關公告欄黏貼公告，或刊登政府公報、新聞紙，告知姜民得隨時領取通知單，就算合法送達。

但經法院調查，本案中停管處僅排定登載網路公報，尚未刊登，舉發通知單未依行政程序法規定，踐行公示送達程序，因此對沒有合法送達效力，舉發程序顯有瑕疵，因此判撤銷原處分。

(中時 )