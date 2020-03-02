前立委洪慈庸被聘為立法院有給職機要顧問，月薪約12萬元，遭外界批評酬庸。對此，捧紅不少大明星的名經紀人夏春湧指出，原本覺得政府這一次對疫情的控制做得不錯，還想誇獎兩句，沒想接著就看到游錫堃延攬洪慈庸入立法院當顧問，他批「民進黨真是扶不起的阿斗」！

夏春湧在臉書指出，原本覺得政府這一次對疫情的控制做得不錯，想誇獎兩句，未料，卻看到游錫堃延攬立委落選的洪慈庸入立法院當顧問，他說這個眼光跟內舉不避親的氣魄「神啊！」

夏春湧提及，這件事就跟蘇貞昌落選當行政院長、陳其邁落選當行政院副院長、林佳龍落選當交通部長，如出一轍毫無差別，敗選聯盟搖身一變，成為國之重臣。

夏春湧諷刺寫道，「專業誠可貴，人格價更高，若有民進黨，兩者皆可拋」。他說在一個用人唯綠、專業已死的政府，大家都可以用膝蓋來判斷台灣的前途了！

網友則回應表示「酬庸都是為了下次的選舉啦！因這些人雖選輸，但都還有基本票源！民進黨就是會選舉啦！」、「一言道出真相」、「顏色對了，只要選不上沒關係繼續上位」、「一大堆厚臉皮無恥的政客」。支持洪慈庸的網友則紛紛表示「期待慈庸姐在立院繼續努力」、「真是太好了！證明人才不怕沒有舞台」、「只要認為是對的事情，去做就對了」。

(中時電子報)