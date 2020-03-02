2020 年你有什麼願望想要達成？入手外型酷炫、只有少數人能擁有的雙螢幕(或可折疊螢幕)手機，是不是你心中默默期待的心願呢？微軟(Microsoft)在 2019 年 10 月讓旗下開發中的雙螢幕手機 Surface Duo 正式亮相，並預估 2020 年推出。根據外媒報導，正式上市的時間點很可能落在今年夏季。

《Windows Central》報導，知情人士指出微軟針對 Surface Duo 的軟硬體開發工作已進入尾聲，計畫在 4 月之前完成軟體適配的工作。而如果計畫推進順利，微軟有可能在夏季推出 Surface Duo，與 Surface Go 2、Surface Book 3 等新品一同亮相。據了解，Surface Duo 是一款採用雙螢幕設計的手機，與當前三星 Galaxy Fold、Galaxy Z Flip、華為 Mate X/Mate X 採用可折疊式螢幕的設計不同，更接近於 LG V50 ThinQ 以及 LG G8X ThinQ 裝上 Dual Screen 雙螢幕配件配件後的樣式，只是 Surface Duo 原本就是雙螢幕狀態，兩側無法分離。

據悉 Surface Duo 將搭載高通 Snapdragon 855 處理器、6GB RAM 以及 64GB 儲存容量，但也會提供容量更大的版本。該報導特別點出，Surface Duo 並沒有搭載高通 Snapdragon 865 處理器的版本，也就是將不會支援 5G。這一點對比 2020 年目前為止手機廠商推出的新機都支援 5G 的態勢來看，將會是一大遭到詬病的缺點。

Introducing Surface Duo

微軟先前在發表會中曾指出，Surface Duo 將 Android 應用和 Surface 硬體設計整合到一個裝置中，可以隨身攜帶也可以撥打電話，是微軟期待將 Surface 的生產力延伸到尺寸更小、更行動化的外觀之中的作品。預計採用兩塊 6.5 吋螢幕加上鉸鏈的結構，展開來則是 8.3 吋螢幕，運行 Android 系統。由官方釋出的展示影片來看，雙螢幕之間的應用預料將會是 Surface Duo 賣點之一，兩個螢幕既可以視需求執行不同的 App，也可用完整 8.3 吋螢幕展示同一個 App，讓瀏覽資料更為方便，在提升生產力上的表現，預期有望吸引不少商務人士青睞。

(中時電子報)