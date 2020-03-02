日盛投信今（2）日表示，新冠肺炎疫情在中國境外進入蔓延期，帶來的全球資金風險偏好收縮是A股上周大幅回檔的一個重要原因。但全球資本市場已出現較為充分的調整，中國政策層加碼，近期針對疫情出台的減稅降費、金融服務、租金減免、穩崗就業補助也將有效紓解疫情給企業生產經營帶來的困難，進一步提振企業信心，加快企業復工復產步伐，經濟預期相較2月將出現明顯好轉，經濟進入快速恢復期，這是相對於全球股市的最大優勢。

對投資者而言，A股市場將進入穩定期，不會出現春節後快速V型反轉的態勢，是逐步配置A股的良機。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，農曆開年首日陸股大跌後，在出台強力防控手段、及人民銀行、監管層的多重呵護下，指數一次性調整到位，市場即迎來修復，引領A股率先走出疫情衝擊。從經濟數據來看，雖疫情對於總體經濟的壓力顯現，2月份官方PMI大幅回落至 35.7，但反而代表降準、降息等宏觀政策對沖有望進一步加碼，且後續復工復產推進，中國經濟進入快速恢復期。近期出台的減稅降費、金融服務、租金減免、穩定就業等一系列政策措施的落實，將逐步紓解目前中小企業生產經營的困難。

黃上修指出，在產業方向上，受益政策加碼的逆週期板塊將受益，而做為本輪行情領漲的科技成長股仍是主流，重點關注新基建相關的5G、物聯網和雲計算，及特斯拉零組件國產替代。從長線佈局角度，估值有充分調整的消費板塊則迎來較好的配置期。

(工商 )