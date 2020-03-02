影》就要舔敗新冠病毒！伊朗人堅持傳統 15:392020/03/02 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 儘管新冠肺炎疫情迅速蔓延，但伊朗強硬派教士仍拒絕關閉聖地。而信徒為了表達虔誠，仍伸出舌頭，按照傳統大舔法蒂瑪聖陵（見圖）內的門，還有陵墓。（達志影像/Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 挑戰新冠肺炎 伊朗人舔聖地寺門 伊朗新冠肺炎疫情迅速蔓延，如今確診逼近千人，死亡人數也超過50人。不僅副總統確診，連衛生部副部長兼冠狀病毒特別小組組長哈利奇（Iraj Harirchi）也因染病送醫。 然而，據《每日郵報》（DailyMail）2日報導，儘管疫情大爆發，但強硬派教士仍拒絕關閉聖地。更驚人的是，信徒為了表達虔誠，仍伸出舌頭，按照傳統大舔法蒂瑪聖陵內的門，還有陵墓。 (中時電子報) #確診 #伊朗 #新冠疫情 #大爆發 #傳統 也許您會感興趣 推薦閱讀 不斷更新》大邱教會確診破千！韓最新增171病例 累計1766人染疫 09:042020/02/27 國際 不斷更新》北海道感染者再添13人增至54人 包括2名幼童 15:442020/02/27 國際 日首見2度確診者 中學以下暫停課 01:122020/02/28 兩岸要聞 不斷更新》韓再增315確診 總計2337例 09:152020/02/28 國際 今添2確診 男曾跟團赴日、女無旅遊史 14:152020/02/28 生活 副總統等7高官確診 下周伊朗新冠疫情爆高峰期 21:372020/02/28 兩岸 不斷更新》破3千！南韓單日增813例 累計3150例17死 09:252020/02/29 國際 有篩檢才有確診？日本大阪僅4例沒人相信 15:512020/02/29 國際 驚悚！ 肺炎確診一口氣增5例 15:282020/02/29 生活 伊朗疫情迎高峰期 染病數憂破萬 01:102020/03/01 國際大事 國際熱門新聞 新冠肺炎檢測沒事 新天地會教徒多確診 教主下跪謝罪 - 國際 韓國新天地教會會長下跪 網暴動狂洗留言 - 國際 法國確認130例新冠病例 2位市長也感染 - 國際 印尼2.6億人「0確診」遭質疑 一線醫生、台人親曝真相 - 國際 影》就要舔敗新冠病毒！伊朗人堅持傳統 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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