挑戰新冠肺炎 伊朗人舔聖地寺門

伊朗新冠肺炎疫情迅速蔓延，如今確診逼近千人，死亡人數也超過50人。不僅副總統確診，連衛生部副部長兼冠狀病毒特別小組組長哈利奇（Iraj Harirchi）也因染病送醫。

然而，據《每日郵報》（DailyMail）2日報導，儘管疫情大爆發，但強硬派教士仍拒絕關閉聖地。更驚人的是，信徒為了表達虔誠，仍伸出舌頭，按照傳統大舔法蒂瑪聖陵內的門，還有陵墓。

(中時電子報)