隨著氣候變遷的加劇，北極的能源與航道利益吸引著所有野心家的目光，無論是軍隊擴編、導彈部署，或是軍演的進行，北極沿岸各國在區域內任何的動作都會遭到彼此放大檢視與審慎評估。但是除了列強的爭奪，極圈動物也越來越難以存活，近日有俄羅斯科學家發現，由於氣溫攀升，導致冰層下降，再加上原油的挖掘，破壞北極熊棲息地，「北極熊吃北極熊」的事件越來越頻繁。

從照片看到，這頭公北極熊嘴裡叼著的可不是什麼麋鹿或是海獅、海報之類的生物，而是一頭小北極熊，很難相信，北極熊居然會向同類動手，照片中的這頭公北極熊，一開始先追逐著一對北極熊母子、在小熊失足跌落水後，公熊開始獵食小熊，母熊完全無法救援，只能眼睜睜看著自己的小孩落難，全球暖化持續加劇，北極熊噬食同類的情況頻繁，早在2016年，國家地理頻道（National Geographic Magazine）就曾記錄下「極地獵殺」的動物悲歌。

根據俄羅斯科學家默德溫斯基(Ilya Mordvintsev)表示，由於全球暖化加上各北極圈的列強們，搶搭化石燃料挖掘的話題，造成北極熊的棲息地和食物陸續減少，牠們甚至無法靠傳統方式捕食，導致牠們自相殘殺，「北極熊間有同類相食現象，這是長期觀察發現的事實，但過去較為少見，如今卻經常發生」。

其實，北極居民對於「熊吃熊」的現象早就習以為常，夏末初秋，海豹待在海中的時間較長，導致北極熊捕獵有難度，少了主食來源，北極熊就會將「熊爪」伸向小熊。早在2004年，動物學家就發現公熊會尾隨懷孕的母熊，最後將牠吃掉飽餐一頓， 如今這種情況卻持續增加，默德溫斯基認為，極地動物會互相殘殺，主因就是食物供應極度短缺，體型較大的雄性北極熊開始「獵殺」母熊、熊寶寶，因為牠們較容易成為攻擊的目標，尤其是「母熊在餵食寶寶」的狀況下更容易被獵食。「公北極熊叼食幼熊」的照片近日再度曝光，似乎有再呼籲大眾，在大肆開採天然資源的同時，更應該有保護地球的堅定意識。

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(中時電子報)