兼顧防疫與勞工權益！台中市一家木業公司及食品工廠因應新冠肺炎疫情停工，都於2日復工，台中市府勞工局一早主動致電兩家公司，要求停工期間薪資給付依規辦理，獲得兩家公司正面回應，木業公司承諾停工期間，全數員工薪資照給，市府後續也會追蹤給薪狀況，維護勞資雙方法定權益。

台中市一家木業廠2月17日公告全體勞工須自主隔離至3月1日，勞工局表示，已於2月21日發函請該公司於3月4日受檢，屆時該公司將派員把今年2月份出勤紀錄及工資清冊攜至勞工局接受勞動檢查。

勞工局2日上午7時53分聯絡該公司負責窗口，該公司表示隔離期間員工的薪資初步將以發放全薪處理。

勞工局長吳威志表示，市府重視勞工權益，針對該家木業公司停工期間薪資給付等事項，勞工局今早致電該公司，要求依勞動部相關規定辦理，該公司承諾停工期間，全數員工薪資照給，同時將於3月4日攜帶員工出勤紀錄表及工資清冊至勞工局，接受勞動檢查。

此外，另一家家食品工廠也於二日復工，勞工局經與該公司取得聯繫，獲得承諾，將針對薪資給付等條件依規辦理，保障員工權益。

勞工局指出，勞工若未感染新冠肺炎而進行自主健康管理者，可請普通傷病假、事假或特別休假，原則上病假給1個月內半薪、事假不給薪、特別休假依年資給全薪，可由勞資雙方協商。若是雇主對勞工出勤有疑慮，要求勞工不要出勤，仍應照給工資，勞工不必請假也無須補服勞務。

勞工若經中央疫情指揮中心發出「居家隔離通知書」或「

居家檢疫通知書」，要求進行「居家隔離」或「居家檢疫」者，因不可歸責於勞工，雇主不得視為曠工、遲到、不能強迫勞工請假，且不得強迫勞工補行勞務、扣發全勤獎金、解僱或實施其他不利處分，強制隔離期間薪資由勞資雙方協商，在出勤紀錄上宜註記「防疫隔離」，不能影響到全勤。

(中時 )