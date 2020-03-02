縣長楊文科（右）在防疫應變會議感謝大家努力下，新竹縣目前尚無新冠肺炎的確診個案。（羅浚濱攝）

新冠肺炎疫情持績延燒，縣長楊文科與縣內6家急救責任醫院院長，2日在新竹縣第六次應變會議，研商醫療資源整合及跨院合作等防疫整備最新作法，共同宣誓「新竹縣整備好了，請民眾安心！」

楊文科感謝大家努力下，新竹縣目前尚無新冠肺炎的確診個案，但3、4月是疫情關鍵，特別與6大醫院、5大公會召開會議，盼加強橫向聯繫，做最萬全的準備，未來更會持續關注各急救責任醫院醫療資源整備情形。

楊文科並說，新竹縣3月1日建置居家檢疫、居家隔離的關懷服務措施除準備裝有口罩、消毒水等關懷包，也提供資訊服務、交通工具安排、心理諮商，讓居家檢疫者得到妥善照顧。

會中簡報應變計畫及作為，如指定應變醫院的清空醫院計畫，隔離醫院人力調度及管控應變作為，防疫物資盤點及醫療設備整備，急診因應大量採檢設站規畫，居家檢疫民眾通訊診療服務等，希望醫療資源能發揮最大效果。

其中，台大醫院竹東分院是衛福部指定的應變醫院，未來若收到衛福部疫情指揮中心指示，需在4至8小時內完成清空，啟動轉診機制 將院內病患轉到相關醫療院所繼續治療，設置專責病房收治疑似呼吸道疾病或嚴重特殊傳染性肺炎的個案，用固定照護人員嚴格控管病房進出。

榮總新竹、仁慈、東元、中醫大新竹、台大生醫等5家醫院規畫為隔離醫院，假設病人數持續增加，超出應變醫院收治量能時，隔離醫院將畫分出固定區塊，可能是單層或特定區域，以單獨空間收治疑似病例。

(中時 )