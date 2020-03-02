新冠肺炎疫情持續衝擊市場，美股上周寫下金融危機以來單周最大跌幅，逼得高盛集團（Goldman Sachs）修改預測，指出美國聯準會(Fed)會在3月18日前降息2碼(50個基點)。

據CNBC報導，高盛首席經濟學家Jan Hatzius在一份報告指出，為了因應新冠肺炎疫情所造成的市場恐慌，Fed將與全球各大央行一同大幅降息。高盛預計，Fed將在本月的利率決策會議後宣布調降50個基點，預計今年將降息100個基點。

面對美股崩盤，美國總統川普出面信心喊話，要求Fed應該帶頭降息，並指出美國的利率應該要比其他國家還低，看看德國、日本及其他國家甚至調降至負利率，美國卻因為Fed卻未能順利調降利率。

Fed主席鮑爾（Jerome Powell）上周五發表聲明表示，Fed意識到新冠肺炎疫情將對經濟造成不穩定風險，他們將在適當時機使用工具來支持經濟穩定成長。僅管鮑爾論調與過去相差無異，但在這個時機發聲，外界認為Fed將祭出更多貨幣寬鬆政策。

高盛也預估，各國央行也會跟進降息，預期加拿大將調降100個基點，英國、澳洲、紐西蘭、挪威、印度以及南韓也有機會調降50個基點，澳洲央行也預計在周二調降10個基點。

(中時電子報)