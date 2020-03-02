苗栗縣長徐耀昌表揚苗栗市模範婆媳

苗栗縣18鄉鎮模範婆媳表揚，因應新冠肺炎疫情影響，取消頒獎典禮。2日苗栗縣長徐耀昌前往苗栗市推派入選的模範婆婆徐陳美珠、媳婦蔡杏蓉家中，頒發模範婆媳獎牌。徐耀昌讚許徐陳美珠與蔡杏蓉，對社會公益的無私奉獻，立下婆媳良好典範。

苗栗縣婦女會舉辦全縣模範婆媳表揚，其中苗栗市推派入選的模範婆媳，婆婆徐陳美珠和媳婦蔡杏蓉，也代表苗栗縣參與中華民國婦女會總會全國模範婆媳表揚。

2日徐耀昌與社會處長楊文志、科長徐桂媚、縣議員楊明燁、苗栗縣婦女會理事長郭悅枝、苗栗市婦女會理事長黃秀珠等人，前往致贈「淑德可風」獎牌表揚。

82歲的徐陳美珠年輕時經營雜貨店販賣各式民生用品等，並投入幼兒園培育國家主人翁，帶領社區創立布馬陣，還曾擔任嘉盛社區發展協會理事長，開辦粄仔節，推動社區再造及農村再生計畫，為地方及公益事業奠定豐厚的基礎，鄰里讚譽有加。

徐陳美珠媳婦蔡杏蓉是國小校長退休，培育下一代態度認真負責，除投入教育工作貢獻良多，並也熱心社會公益，但2日因身體不適保養當中。

徐陳美珠全力照顧家人起居，幫忙帶孫子孫女，讓兒媳無後顧之憂，蔡杏蓉擔任教職期間勤於進修充實自我，致力教育工作，在家更善盡媳婦、太太、母親職責。徐陳美珠謙虛指出，「家人也都很尊敬我」，都只是盡自己本分，自己也很有福氣能獲縣長親自頒贈表揚。

徐耀昌肯定徐陳美珠及蔡杏蓉這對婆媳皆熱心助人、服務鄉里，兩人注重言教與身教，發揚傳統客家婦女美德，立下良好典範。他說明，各鄉鎮市遴選出來的模範婆媳，都有優良事蹟，難能可貴，但因應新冠病毒防疫工作，縮減頒發獎牌致賀規模。中華民國婦女會總會表揚活動，也考量疫情蔓延決定延後舉行。

(中時 )