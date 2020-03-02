對於總統蔡英文在新冠肺炎處理的滿意度上，有高達八成的台灣人民表示滿意，但有韓粉認為，台灣領口罩情形到現在還呈現混亂狀態，他不相信這是真的！這民調數字有點神奇。

《ETtoday新聞雲》今公布最新民調，結果顯示，對於政府的防疫表現，高達85.8％民眾感到滿意，僅有9.1%的民眾感到不滿意。若與上次2月初所做結果相較，滿意度從80.9%微幅上升了4.9個百分點，不滿意度從16.7%下降了7.6個百分點。

對此，有韓粉在粉專《李四川後援會》臉書上表示，「神奇的民調又來啦」！底下韓粉也表示，「信、的話就是傻子。這種無聊的新聞不必再轉傳了，一點營養都沒有。防疫是重點啊⋯⋯搞不清楚狀況」！

網友留言。（圖片摘自李四川後援會臉書）

更有韓粉直言，「首先，民調，別告訴我是真的！光口罩，就是一大障礙。面對防疫兇險，總統的迴廊談話應該增加次數啦，不然誰知道妳躲在那裡邊幹嘛？光喝紅酒解決不了民怨」！

(中時電子報)