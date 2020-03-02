不畏新冠肺炎疫情影響，改編台灣校園靈異傳說的鬼片《女鬼橋》2月27日上映，經過連假後，全台獲2200萬票房佳績，4天就勝過春節賀歲檔的國片冠軍，電影公司更表示《女鬼橋》是228連假的全台冠軍，讓低迷的電影市場一掃疫情陰霾！票房傳出捷報，男主角林哲熹感謝影迷支持：「這幾天都有看到很網友的影評，能夠讓大家討論是很棒的事，也希望票房繼續成長，讓我們有機會做出更好的續集。」

片中著魔戲演得超好的張寗則說：「很開心劇組一起努力的心血能被看到，大家要記得戴好口罩再進戲院觀賞喔！」孟耿如表示：「覺得很感謝大家喜歡女鬼橋，如果有去看的會知道我們除了驚悚以外劇情有很多巧思，謝謝支持！繼續努力！」而嚴正嵐則是包場邀請親朋好友一起觀賞，就連曾沛慈也低調現身力挺。

曾沛慈也力挺好友主演新片女鬼橋。（傳影提供）

演員詹宛儒則說：「很多人不敢相信僅僅拍了18天，但我們做到了！在僅有的預算之下，交出了一張漂亮的成績單！」謝毅宏表示：「能參與這部電影對我來說始終是一個里程碑，不僅僅因為它是恐怖片，而是能跟這麼好的團隊合作 這麼好的演員們學習。」葛丞也坦言：「電影無論是劇本發想到演員選角，除了謹慎行事之外，也願意啟用大量新生代演員，身為初生之犢，自己當然也是其中的受惠者。」

1日晚間林哲熹拉片中演員嚴正嵐一起上自己的YouTube直播，結果林哲熹貼身助理大費周章畫上鬼妝戴假長髮，直接坐在現場後方，讓嚴正嵐開心聊天時一看畫面嚇到尖叫，她笑罵說：「你們的直播也太用心了吧！」林哲熹則說：「我們都是下重本！」

《女鬼橋》電影將校園熱門靈異話題改編，再加上曾因直播撞鬼鬧上新聞的真實事件，2018年一位同學凌晨獨自到女鬼橋直播，本來邊走邊說沒有異狀，直到眼尖網友在鏡頭上發現，直播背景的樹上疑似有一名身穿白衣女子飄在空中，不斷驚悚留言「快逃啊！」整起直播事件引起網路爆量熱議，轟動全台。本片以此為靈感觸發，集結《紅衣小女孩》、《粽邪》製作團隊打造全新年度話題之作，全片一連串不間斷的快節奏驚悚恐怖橋段，讓觀眾與角色心境同步，一路從頭膽戰心驚，直奔到最後驚人結局。

嚴正嵐包場邀請好朋友與粉絲戲院一起看電影。（傳影提供）

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