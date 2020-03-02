女子從出獄從武漢返京確診肺炎風波，2日大陸官方公布調查結果，批評根源出在湖北省司法廳和湖北省監獄局，指湖北省司法廳領導不力，沒有對省監獄局所發文件進行嚴格審核把關即將其呈報省委政法委審批；湖北省監獄局管理不力，沒有自覺把監獄防疫納入國家防疫工作大局，無視湖北省委有關領導批示要求和司法部的明確規定，導致上級相關工作要求沒有貫徹落實，將依法依規依紀嚴肅追究相關人員責任。

日前大陸發生一名從武漢出獄的女子，發燒情況下離開武漢，搭乘家人開的車返回北京，並在北京確診新冠肺炎，此事引起軒然大波，大陸司法部為此派出調查組調查。

新華社報導，據查，今年61歲的黃某英，女，湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩縣人，原系湖北省宣恩縣水利水產局財務股副股長兼出納。2014年2月18日因犯貪污罪，被恩施土家族苗族自治州中級人民法院判處有期徒刑10年，服刑期間，兩次減刑共14個月。刑期自2011年4月18日起至2020年2月17日止。2月17日之前，新冠肺炎已經在湖北暴發，黃某英居住湖北恩施的弟弟、居住北京的女兒與監獄聯繫黃某英刑滿釋放事宜，他們均表示由於交通管制等原因，不能來武漢接黃回家。因黃某英服刑的監區有幹警確診為新冠肺炎或疑似病例，黃屬於密切接觸人員。2月17日，黃某英刑滿釋放後，留在武漢女子監獄隔離觀察。

2月17日至21日上午，監獄為黃某英測量體溫13次，其中18日、19日兩次體溫為37.3°C。其間，黃某英再三找幹警，要求回家。幹警與其女兒聯繫，其女兒表示想辦法解決。後幹警與其女兒前夫約定於2月21日上午，由監獄將黃某英送至武漢北高速收費站口交其接走。

2月21日早上，警察將隔離觀察的黃某英帶到監獄門口，對其宣講有關防疫規定，並要求其寫下出獄後居家隔離14天的保證書。幹警將黃帶出監獄，乘鄂牌依維柯警車到武漢北高速收費站外廣場，步行將黃送至卡口。當時，同車還有一名孝感籍刑滿釋放人員李某，也在該收費站交給其兒子帶回孝感，目前李某及其密切接觸者共4人，均在當地指定地點隔離。此前，黃某英家屬已與卡口執勤公安幹警說明來意，在卡口外等候。

報導指出，「當時執勤的武漢市東西湖區公安分局長青街派出所公安幹警未按要求對黃某英履行查控職責，將其放行」。

聯合調查組認為，「黃某英事件」雖然發生在武漢女子監獄，但根源在湖北省司法廳和湖北省監獄局。並具體究責，認為湖北省司法廳領導不力，政治意識、責任意識淡薄。對黨中央決策部署理解不深不透，對省監獄局的管理流於形式。沒有對省監獄局所發文件進行嚴格審核把關即將其呈報省委政法委審批，且在省委有關領導作出明確批示後，仍未及時糾正省監獄局錯誤，導致湖北省監獄系統政策執行出現嚴重問題，與湖北省乃至全國疫情防控措施背道而馳。

湖北省監獄局管理不力，政治意識、大局意識、法治意識嚴重缺失。對黨中央決策部署、湖北省委省政府防控舉措和司法部的明確要求選擇性執行，毫無大局觀念，沒有自覺把監獄防疫納入國家防疫工作大局，無視湖北省委有關領導批示要求和司法部的明確規定，導致上級相關工作要求沒有貫徹落實。

武漢女子監獄工作不力，內部管理、制度執行混亂。武漢女子監獄在明知黃某英系密切接觸者並出現體溫異常的狀態下，沒有落實司法部關於發熱1小時必須報告和嚴格執行14天隔離的製度，仍與黃某英在京親屬聯繫，並用警車將黃送至城外高速路口，導致其進入北京，造成疫情在北京擴散的極大風險。

武漢市東西湖區公安分局管控不力，工作態度、紀律作風不實。公安分局對負責卡口管控的幹警教育不夠、要求不嚴，督促檢查不到位，導致幹警工作懈怠，麻痺大意，對車輛和人員出入武漢核查不嚴。

大陸司法部有關負責人表示，「黃某英事件」教訓十分深刻，應依法依規依紀嚴肅追究相關人員責任。目前也嚴格規定，對所有罪犯在刑滿釋放前都進行14天隔離觀察。對距刑滿不足14天的，在依法辦理刑滿釋放手續後，溝通協調有關部門將其安排在特定場所繼續隔離觀察，直至滿14天為止。對湖北省各監獄、山東省濟寧市域內監獄、浙江省衢州市域內監獄刑滿人員，在依法辦理釋放手續後，協調有關部門一律安排在特定場所隔離至疫情結束。對戶籍地為北京的刑滿釋放人員，無縫對接監獄所在地安置幫教部門，一律在當地臨時安置至疫情結束，嚴防疫情輸入北京。

此事在大陸輿論沸騰，除了中央的司法部組成的調查組，湖北省和北京市的紀監委，也分別成立省市級別的調查組。新上任不久的湖北省委書記應勇，2月28日才赴武漢女子監獄視察防疫工作。

(旺報 )