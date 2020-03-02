縣長徐耀昌（左三）2日到苗栗市天恩健康關懷據點，關懷社區長者健康衛生，並宣導正確防疫觀念。（何冠嫻攝）

苗栗扶輪社2日捐贈天恩健康關懷據點2萬元，落實社區長者關懷照護。（何冠嫻攝）

苗栗縣共有150個關懷據點，縣內老年人口占總人口的16％，為加強社區長者防疫，縣長徐耀昌2日前往苗栗市天恩健康關懷據點，指導年長者們如何正確戴口罩，以及仔細清潔手部，並宣導戴口罩步驟與時機等防疫觀念，共同杜絕新冠病毒或流感病毒。

天恩健康關懷據點提供健康促進樂齡課程、長照服務諮詢、營養餐供應等服務。徐耀昌2日前往宣導防疫觀念，並指出，目前縣內65歲以上共9萬多人，佔總人口16.6％，今年度目標達180個關懷據點就近照顧社區長者，並提供適量、營養菜色，關懷長輩居家生活讓兒女能安心就業。

徐耀昌說明，不只新冠肺炎，同樣也要防堵流感等疫情、病毒，守護銀髮族健康。徐耀昌前往關懷社區長者，專業醫生指導配戴口罩的正確步驟、洗手注意事項等，同時也見證苗栗扶輪社捐贈天恩健康關懷據點2萬元，挹注社區照護經費善舉。

徐耀昌表示，人口群聚、密閉式空間等，戴上口罩預防新冠肺炎、流感的傳染病，洗手也要20秒仔細清洗指縫等，落實「濕、搓、沖、捧、擦」，確實將雙手與水龍頭清洗乾淨，確保自身的健康與衛生安全。

(中時 )