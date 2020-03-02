立積(4968)今(2)日舉辦法人說明會，立積表示，新型冠狀病毒的衝擊有限，目前客戶沒有修正，大客戶持續在追單，今年營收的YOY一定比去年好。

總經理王是琦表示，立積主要生產WiFi射頻前端元件，隨著WiFi 6(802.11ax)頻寬越來越大，傳輸資料越多，WiFi射頻前端元件的需求將持續成長，是立積重要的營運動能，在Mobile和IoT(物聯網)上，是屬於比較新的產品，但也即急起直追，Mobile方面，手機進入隨著4G、5G，FM晶片將會變成基本配備，儘管目前大陸工信部尚未強制規定，但是那絕對是一個長期的趨勢，華為的FM晶片計畫在第二季出貨，今年整體手機出貨占比約10%。

王是琦表示，立積持續以全球化佈局，由國際品牌打入，目前立積在WiFi5、WiFi6持續取得博通AP、DSL與STB WiFi6平台的參考設計，也打入Netgear、Telefornica、ZyXel、Humax、Turkish Telecom等品牌客戶，另外，WiFi6已經打入華為，WiFi5也持續打入聯想、三星、LG智慧手機等使用高通與聯發科平台WiFi5的方案。

立積2019年各產品線營收占比，DSL占比20%、PON占比30%、AP占比40%、Cable占比5%、STB占比5%。

展望2020年，立積大陸區總經理黃智杰表示，立積今年營收的YOY一定比去年好，毛利率目標還是維持在35%，面對現階段新型冠狀病毒，目前客戶沒有修正，大客戶持續在追單。

黃智杰表示，目前WiFi6、WiFi5的出貨比重還是差很多，所以其實是WiFi6的缺貨狀況比較嚴重，第二季隨著WiFi6出貨華為，預計整體WiFi6出貨將會明顯成長，目前整體營運，下半年仍沒有下修的跡象，疫情的衝擊現階段應該僅小部分有影響。

(時報資訊)