澳洲衛生部門周一宣布，一名女性與一名男性醫生感染新冠肺炎，成為澳洲第一批社區感染（local transmission）案例。

澳洲人口最多的新南威爾斯省衛生部長Brad Hazzard公布，新型冠狀病毒感染確診病例新增3人，其中一名確診的31歲男性醫生感染源不明。另一名41歲確診女性，因其兄長從伊朗返國而受檢。

雖然澳洲已經限制某些國家入境，以阻止新型冠狀病毒傳播，但其總理莫里森（Scott Morrison）上周表示，新冠肺炎可能爆發全球大流行。

(時報資訊)