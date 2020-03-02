《國際社會》新冠肺炎疫情蔓延，澳洲證實首例社區感染 15:572020/03/02 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲衛生部門周一宣布，一名女性與一名男性醫生感染新冠肺炎，成為澳洲第一批社區感染（local transmission）案例。 澳洲人口最多的新南威爾斯省衛生部長Brad Hazzard公布，新型冠狀病毒感染確診病例新增3人，其中一名確診的31歲男性醫生感染源不明。另一名41歲確診女性，因其兄長從伊朗返國而受檢。 雖然澳洲已經限制某些國家入境，以阻止新型冠狀病毒傳播，但其總理莫里森（Scott Morrison）上周表示，新冠肺炎可能爆發全球大流行。 (時報資訊) #澳洲 #社區感染 #醫生 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 也許您會感興趣 推薦閱讀 困武漢34天揭慘況 女模曝他「偷出門被拘留」 09:562020/02/27 娛樂 大馬歌手來台發片兼徵婚 「大家先來認識我」 14:522020/02/27 娛樂 防新冠肺炎 國道馬拉松延期 16:202020/02/27 生活 新冠肺炎疫情趨緩：口罩要戴多久？ 專家解答「時間點曝光」 13:272020/02/28 國際 癱瘓40年夠痛苦了...「月亮歌后」受疫情影響斷收入哭喊想活下去 09:162020/03/01 娛樂 美國人不怕新冠肺炎？她點破背後真相 10:272020/03/01 娛樂 比爾蓋茲示警 新冠肺炎為百年不遇的大流行病 12:262020/03/01 生活 疫情影響！艾薇兒台灣演唱會取消 14:312020/03/01 娛樂 無懼疫情！前主播228低調登船 展開34天豪華郵輪之旅 15:462020/03/01 娛樂 花火節延期澎湖觀光慘兮兮 縣長親自拉客 10:572020/03/02 社會 財經熱門新聞 獨家》華航首度鬆口 疫情衝擊宛如「雪崩」 - 財經 外資把錢藏在這！ 老謝揭露美股今晚走勢 - 財經 慘烈！核彈轟炸美股 老謝14字曝最後結局 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 即時 太詭異！股市崩金價也殺 小心爆這檔事 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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