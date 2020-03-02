根據櫃檯買賣中心統計，截至109年2月27日為止，已上櫃家數為774家(包括外國公司35家)，109年度累計上櫃掛牌公司1家(不包含轉投控掛牌1家)，櫃買中心已同意櫃檯買賣契約、尚未掛牌家數6家(映興、山富、應廣、東典光電、三竹、昇佳電子)，董事會通過、待核發同意函0家，待董事會核議0家，待審議1家(亞洲藏壽司)。

興櫃方面，股票已在櫃檯買賣家數254家(包括外國公司7家)，當年度已上興櫃家數為8家，已受理尚未上櫃買賣0家，累計當年度受理櫃檯買賣家數0家，(自90年至108年度累計申請上興櫃家數有1679家)。

創櫃板辦理情形部分，已登錄88家，累計申請登錄163家，當年度累計輔導4家(102至108年度累計輔導計318家)；上櫃、興櫃、創櫃板總計1116家，TDR辦理情形部分，已掛牌家數為1家，可轉換特別股已掛牌支數為3支(光隆、聯合骨科、恒耀國際)。

(時報資訊)