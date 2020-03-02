美律(2439)今(2)日舉辦法說會，2019年每股獲利為12.51元，相較2018年成長，另外，美律董事會也通過，每股擬配發現金股利7.7095元。

美律去年第4季合併營收86.01億元，季減少14.85%、年減35.76%，單季稅後純益4.66億元，季減少47.6%、年減少62.51%，單季每股純益2.27元，單季毛利率為11.43%，季減2.63個百分，累計2019年，美律全年稅後純益25.48億元，年增加23.5%，每股獲利為12.51元。

美律總裁黃朝豐表示，美律去年第四季因為營收規模縮小，導致毛利率降低，就Headset頭戴裝置來說，最主要是有兩個新產品，延後到今年量產，導致去年第四季營運不如預期，加上TWS(無線藍芽耳機)材料缺貨，即鈕扣型電池，導致TWS出貨也比預期少，儘管第一供應商已經擴產，也有在找尋第二貨源，但卻受到疫情影響，認證會比較晚。

至於揚聲器部分，美律去年第四季揚聲器占比營收59%，除了第四季是傳統旺季外，出貨也是比原先估計的好，帶動營收季成長優於預期，美律揚聲器主要出貨蘋果iPhone。

另外，美律董事會也通過，每股擬配發現金股利7.7095元。

(時報資訊)