各界憂心疫情擴散，因而衝擊許多行業，但2月機車總市場銷售量卻較1月勁揚，為65913台，月增率約達4成。光陽以市占率31.5%居龍頭地位，電動機車霸主Gogoro則占市場比重9.3%居於第四名。

近期受疫情影響，短時間已陸續衝擊不少產業，特別是眾多消費者開始減少搭乘大眾運輸工具的機會，反而帶動了電動機車的整體銷售。2月機車總市場銷售量較今年元月勁揚，達6.5萬台水準之上，月增率約為4成。根據最新資料顯示，2月台灣機車總市場掛牌台數為65913台，油、電銷售比為油車逾八成，電車占一成多；隨著各地區補助辦法將全數公告完畢，電動車第一品牌Gogoro也從1月的市占率3.2%(1487台)快速揚升至2月的9.3%(6154台)，市場均認知國庫補助對車市仍是重要興衰關鍵。

2月機車市場主要品牌掛牌表現來看，光陽KYMCO品牌總掛牌數為20785台，以市占率31.5%居龍頭地位；三陽(2206)SYM品牌掛牌18427台，以市占率28%居次；日系YAMAHA品牌總掛牌數為15204台，以市占率23.1%名列第三。Gogoro品牌總掛牌數為6154台，以市占率9.3%名列第四。

電動機車霸主Gogoro 2月市占與1月相比成長高達190%，讓電動機車市場增溫。觀察Gogoro各車款於2月的銷售表現，於全民防疫期間，Gogoro銷售較為突出的產品為Gogoro2系列及Gogoro 3系列等長距離通勤車款，與1月相比各大幅成長約385%以及325%，在疫情期間逆勢成長，加上各地方政府補助陸續公告，消費者於年節假期後購入電動機車意願升高，帶動整體電動機車買氣。電動機車2月市占率達到11%，其中PoweredBy Gogoro Network電動車聯盟市占達10.51%。

(時報資訊)