新冠肺炎疫情持續延燒，數位金融成為防疫幫手。彰銀（2801）攜手LINE個人化服務，提供全方位數位金融服務，讓客戶在家也能輕鬆辦理各項金融業務。同時，彰銀也推出防疫紓困專區，未來將持續關注疫情發展，配合主管機關政策，全力協助民眾共度抗疫難關。

彰銀持續強化LINE個人化服務功能，民眾只要驗證綁定後，便能訂閱匯率到價、信用卡消費、繳款入帳等個人化通知訊息，並可查詢個人信用卡帳務及紅利點數。近期更推出台外幣入扣帳通知，款項入帳立即用LINE通知，讓客戶不需一再登入查帳或頻跑銀行刷存摺。

彰銀LINE官方帳號也內建AI智能客服，隨時為客戶提供資訊，只要在LINE對話框中輸入訊息便能直接對話，除了可問天氣、聊天解悶、還能推薦信用卡，協助線上申辦貸款及查詢服務據點／ATM／匯率等服務，且匯率查詢還有當日匯率走勢圖可直接參考下載。

彰銀提醒民眾，防疫期間想避免出入人群聚集場所，可多加利用網路銀行及台灣Pay等更多元便利方式輕鬆繳款，同時透過彰銀LINE官方帳號或彰銀行動網APP，亦可隨時掌握個人帳單及消費資訊。

(時報資訊)