彰化縣長王惠美現身校園，與學生一起學習製作口罩套與布口罩。（吳建輝攝）

王惠美說，縣內目前共有４千１百多個班級，以打菜一組三人來算，等於一天需要１萬多個口罩，相當可觀，學生如果使用口罩套，就能減少口罩的需求，將口罩讓給真正需要的人。（吳建輝攝）

雖然學校都有進行完整的消毒工作，但還是有許多家長擔心自己的孩子，特別是用餐時的衛生習慣，除了要求勤洗手、不共用餐具、不交談、不共食，及專人打菜等。（吳建輝攝）

新冠肺炎疫情尚未控制，彰化縣長王惠美為了學童身體健康著想，要求縣內縣立高中以下學校，將防疫工作融入課程，彰化縣長王惠美2日上午至成功高中及媽厝國小，關心學校自製口罩套課程與午餐防疫工作辦理情形，確保校園防疫做到滴水不漏。

彰化縣溪湖成功高中，利用家政課指導學生手縫製作口罩套，口罩套可套在醫療口罩外，增加口罩壽命，另外媽厝國小學童年齡較小，安全起見沒有手縫口罩套，而以教導學童以手帕製作簡易布口罩，在供餐時配戴，減少口沫成為病毒的傳染媒介。

彰化縣長王惠美表示，新冠肺炎疫情持續升溫，加上口罩購買不易，口罩套可以每天清洗，相對能減少口罩的使用量，縣內目前共有４千１百多個班級，以打菜一組三人來算，等於一天需要１萬多個口罩，相當可觀，學生如果使用口罩套，就能減少口罩的需求，將口罩讓給真正需要的人。

王惠美說，雖然各級學校都有進行完整的消毒工作，但還是會有許多家長擔心自己的孩子，特別是用餐時的衛生習慣，因此傳授簡單的布口罩製作，能夠達到基礎的防疫效果，小朋友回到家長也能與家長一起製作，順便指導更多的防疫觀念。

(中時 )