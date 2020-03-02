財政部關務署表示，為因應新冠肺炎防疫需要，行政院自今年2月27日起至5月26日，一般醫療口罩機動調降為零關稅，而對於取得衛生福利部核發證明文件之藥用酒精原料，關稅稅率機動調降為10％。

關務署進一步表示，今年截至2月中，酒精原料進口價格持續上漲，導致防疫期間生產業者進口成本提升，而政府緊急購置機台委託口罩業者生產，預計3月初我國口罩產能可達到每日1千萬片。然而，現在各國疫情持續擴大，全球對藥用酒精及口罩需求量大增，可預期酒精原物料與口罩價格將持續上漲，為充足供應防疫需求，有適度降低進口成本必要性、因此調降關稅。

官員指出，原本要調整關稅稅率，必須要從修正《海關進口稅則》條例，但是行政院考量到疫情狀況，所以先依據關稅法第71條規定，在應付國內或國際經濟特殊情況下，可針對海關進口稅則規定之稅率增減50％內，而大宗物資調整幅度為100％內。

依照關稅法71條規定，酒精原料屬於一般進口貨物，因此其稅率減半，關稅稅率從20％調降為10％。而口罩在防疫期間屬於大宗物資，因此關稅稅率可從7.5％暫時降為0％。官員也表示，未來將視國內防疫情形及供需狀況滾動檢討，若有必要將延長適用期間。

過去台灣採取機動調降關稅時刻，多為國內重大事件，像是2015年的黑心油事件，我國機動調降熟豬油的進口關稅，而2015年還有禽流感爆發，我國同樣機動調降鵝肉的關稅，以滿足我國市場需求。

不過官員指出，如果是一般進口口罩自用，雖然我國已免除關稅，但依照衛福部「防疫用醫療器材供自用輸入」規定，超過一千片的話，進口人必須簽結「嚴重特殊傳染性肺炎（新冠肺炎）防疫用醫療器材自用切結書」，聲明絕不販售，海關才會放行。

(工商 )