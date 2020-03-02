法國衛生部長所羅門（Jerome Salomon）在記者會表示，法國現在已有130例新冠病毒確診，比早些時候的100例又有所增加。其中較著名患者2位市長，瓦茲省（Osie）與上薩瓦省（Haute-Savoie）各有一位市長確診。

所羅門表示，目前約有116人住院，其中9人病況較嚴重，已經治癒了12例，有2人死於該病毒。

新冠肺炎遍及整個法國，從巴黎到北部的瓦茲(Oise )，再到海外屬地的聖巴泰勒米(Saint-Barthélemy )、聖馬丁(Saint-Martin)都報告了三起案件。

較嚴重的上薩瓦省、瓦茲省，有47例病例，屬於病況較集中的地區，那裡 已經採取了嚴格的人流管制措施，包括禁止超過5000人的密閉環境聚會，開放環境聚會也採取條件通過，推遲所有不必要的旅行（特別是在歐盟以外地區），如果從肺炎傳播的地區返回，則應避免過度的社會互動。

在巴黎，羅浮宮博物館仍然關閉，而定於今天舉行的巴黎半程馬拉松賽也被取消。

上薩瓦省的拉巴爾梅德西林(La-Balme-de-Sillingy)，市長弗蘭索瓦‧戴維（FrançoisDaviet）被測得病毒陽性反應，這可能與他上週二參加了農業展覽有關。戴維市長在確診後在臉書上直播自己的病況，並停止所有活動。該市有9名確診感染者，現在都已住院。

瓦茲省克雷皮市(Crépy-en-Valois )的市長布魯諾‧福爾蒂爾(Bruno Fortier )也檢驗呈陽性，他在臉書表示自己沒發燒、沒症狀，所以沒住院……我只是該死的病毒的帶原者，現在正在居家隔離，必須遵守嚴格的隔離規則。

(中時電子報)