「陸府觀森」鄰近新公益路商圈，生活機能佳，打造進階版宜居建築。（盧金足攝）

為打造有特色及生態理念的城市發展模式，台中市府發布《台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法》，透過提供免計算容積樓地板或建築物高度等獎勵措施，鼓勵開發商及建築師設計垂直綠化設施、雙層遮陽牆體、植生牆體、複層式露台、鄰里設施等設施，獲很多建商響應，還加碼升級版綠化，攜手打造台中成為宜居城市。

台中市去年3月發布《宜居建築設施設置辦法》即將屆滿一年，很多品牌建商推出宜居建築，成為房市新賣點，市府都市發展局表示，期盼經由政策引導將綠化植栽引入市民居家空間，同時增進鄰里關係與互動，逐步提升整體居住環境品質。

包括陸府、惠宇、新業等建商相繼推出宜居建築新案，其中陸府建設新案「觀森」戶戶規畫雙植樹大陽台，成為進階版宜居建築，為城市綠化再添一筆。

擅長生機建築、綠意營造的陸府建設，今年推出位在單元二的預售新案「陸府觀森」，將垂直綠化設施極大化，每戶規畫兩座植樹大陽台，除了客廳區陽台之外，主臥區域設計大尺寸宜居陽台，凸顯坪數格局的差異性，滿足高端客對住宅的不同需求。

惠宇建設位在單元三重劃區的新案，運用宜居建築設計，規畫垂直綠化大陽台，基地面積達2000坪，將惠宇建設獨到的庭園造景功力發揮到淋漓盡致。

通過宜居建築法規申請的新業建設新案「大塊森鄰」，針對宜居建築的設計特點包括有樹島陽台與四座戶外鄰里空間，獲購屋者青睞。

除單元二重劃區之外，低密度開發的水湳經貿園區及單元十二重劃區因綠地廣闊，具有宜居建築的開發優勢，已陸續有建商申請、通過，營造台中市成為綠美化城市。

(中時 )