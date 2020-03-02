新冠肺炎擴散 澳洲證實首例社區傳播 16:392020/03/02 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲衛生官員今天表示，一名婦女及一名男性醫生感染武漢肺炎，寫下澳洲首例社區傳播。 新南威爾斯州（NSW）衛生廳長哈扎德（Brad Hazzard）表示，一名31歲醫生的新冠肺炎檢測呈陽性，但目前不清楚他是如何感染的。 新南威爾斯州政府指出，一名41歲婦女的肺炎檢測呈陽性，她的哥哥之前從伊朗回到澳洲。 澳洲已藉由限制某些國家的人民入境，以阻止肺炎散播，但澳洲總理莫里森（Scott Morrison）上週表示，可能發生全球大流行。 (中央社) #澳洲 #新冠肺炎 #新南威爾斯 也許您會感興趣 國際熱門新聞 韓國新天地教會會長下跪 網暴動狂洗留言 - 國際 影》就要舔敗新冠病毒！伊朗人堅持傳統 - 時事 伊朗理事會高官 罹新冠肺炎過世 - 國際 印尼2.6億人「0確診」遭質疑 一線醫生、台人親曝真相 - 國際 因應新冠肺炎疫情 日本擬修法準備宣布緊急狀態 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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