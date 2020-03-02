澳洲衛生官員今天表示，一名婦女及一名男性醫生感染武漢肺炎，寫下澳洲首例社區傳播。

新南威爾斯州（NSW）衛生廳長哈扎德（Brad Hazzard）表示，一名31歲醫生的新冠肺炎檢測呈陽性，但目前不清楚他是如何感染的。

新南威爾斯州政府指出，一名41歲婦女的肺炎檢測呈陽性，她的哥哥之前從伊朗回到澳洲。

澳洲已藉由限制某些國家的人民入境，以阻止肺炎散播，但澳洲總理莫里森（Scott Morrison）上週表示，可能發生全球大流行。

(中央社)