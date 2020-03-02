苦無好劇可以追？蘋果 Apple TV+ 用戶快來看。繼蘋果原創影集《異鄉人，美國夢》(Little America)、《神話任務：黑鴉之宴》(Mythic Quest: Raven’s Banquet)相繼在 Apple TV+ 上架後，又有好劇要推出囉。Apple TV+ 已正式宣布，由大導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)擔任執行製作的《幻異傳奇》(Amazing Stories)，將於 3 月 6 日正式在平台上推出。

Apple TV+《Amazing Stories》官方預告

Apple TV+ 指出，《幻異傳奇》將有五集，第一集名為《The Cellar》，由 Chris Long 擔任導演、《移動迷宮》(The Maze Runner)三部曲男主角的狄倫歐布萊恩(Dylan O'Brien)、影集《安眠書店》(You)第二季的女主角維多莉亞佩德雷蒂(Victoria Pedretti)以及莎夏亞歷山大(Sasha Alexander)主演。

單元劇節目統籌為 Eddy Kitsis 和 Adam Horowitz (《迷失》、《童話小鎮》)，各集導演包括 Chris Long (《冷戰諜夢》、《超感警探》)、Mark Mylod (《繼承之戰》、《冰與火之歌：權力遊戲》)、Michael Dinner (《難，置信》、《詐欺擔保人》)、Susanna Fogel (《烏托邦》、《Play By Play》)，以及 Sylvain White (《踢踏人生》、《菜鳥老警》)。

《幻異傳奇》是由史蒂芬史匹柏、Darryl Frank、Justin Falvey、Eddy Kitsis、Adam Horowitz、Chris Long、Don Kurt 和 David H. Goodman 擔任執行製作，並由 Universal Television 和 Amblin Television 共同製作。

Apple TV+ 是蘋果旗下的原創作品 OTT 平台，在 2019 年 11 月上線，蘋果用戶可以免費試用 7 天，訂閱月費 NT$ 170(並提供更優惠的年費訂閱方案)。蘋果提供 2019 年 9 月 10 日(iPhone 11系列上市日)後購買指定蘋果新設備(Apple TV、iPhone、iPod、iPod touch、Mac皆可)的用戶，都可免費體驗 Apple TV+ 一年的優惠，但是需要在初次設定設備後的三個月內兌換，否則資格就會失效，用戶可以把握機會來體驗 Apple TV+ 上獨家的原創作品。

(中時電子報)