新冠肺炎疫情不僅影響觀光產業，還不斷衍伸許多退費爭議。中華民國旅遊品質保障協會表示，2月接獲的投訴或陳情案，超過2000件，等於一年的申訴量，其中70％客訴爭議在機票費用，如果航空公司不退費，旅行社收取必要費用就高，消費者憤而投訴；業者直言，上半年將有500間旅行社停業、1500家被迫放無薪假，若疫情延燒到下半年，恐有9成旅行社倒閉。

品保協會過去平均年度協助處理旅客申訴的案件總量約為1200至1300件，但近來因疫情延燒，光是立案處理的爭議案件單2月一整個月就已超過2000件，第一線人員忙到連喝水或上洗手間的時間都沒有。

品保協會祕書長吳美惠坦言，協會六線電話從早到晚每天滿線，每天平均接六、七百通電話，其中申訴最多的在非疫區的「第一級注意，第二級警示」，主因是旅行業者所收取的「必要費用」，高於消費者認知。

吳美惠表示，退費爭議案件中，又以國人最喜愛的日本為最大宗，其次是歐洲，按照中央疫情指揮中心宣布日本目前是第二級警示，外交部公告北海道為橙色警戒，而歐洲除了義大利為第三級警告外，其他多為「非疫區」，但其中最大爭議即為契約中扣除必要費用的部分。吳美惠坦言，即使非疫區，消費者的恐慌一樣存在，害怕搭飛機、搭遊覽車，因此向旅行社取消行程。

品保協會接獲的退費爭議案都主訴「必要費用」收取金額過高，其中又以機票成本為主，許多旅遊業者協商時也叫苦連天，但以日本航線為例，部分航空公司雖然放寬退票標準、下修取消費用收取金額，但卻不願意檢附相關單據給旅遊業者，業者無法出具證明給消費者，因而衍伸消費糾紛，如此一來，等於變相要求業者自行吸收，使得多數旅遊業者面臨營運危機。

上半年本就有228、清明、端午等多檔連假，且又適逢日本賞櫻旺季，原是赴日高峰期，受疫情影響，整體旅遊市場呈現崩盤慘況，多數旅遊業者縱使已出現營業收入驟減的嚴峻考驗，另一方面又因供應商的強硬態度，代墊的訂金仍依約沒收，很容易出現龐大的資金缺口。保守估計，上半年將會有超過500間旅行社面臨停業，至少1500家旅行社被迫放無薪假。如果疫情持續延燒至下半年，則推估目前全台約3900家旅行社，恐將有高達9成以上的旅行社恐無法營運。

不少旅行社反映，每天面對消費者的業者也很痛苦，因為航空公司不願意退費，必要費用就高，消費者高喊「你還錢給我，你去和航空公司爭取！」目前旅遊業者仍持續在向各供應鏈積極爭取取消費用的減免，希望讓消費者的損失降到最小，但供應商卻未針對返還訂金做出承諾或相關配套；且航空公司公布對自由行FIT機票退票政策，不適用於團體行程的機票，也衍伸消費者的誤解及爭議。

(中時 )