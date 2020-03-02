盧秀燕（前中）2日至北區五權國中，視察學童營養午餐團膳防疫措施。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

學生在午餐前也需落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手5步驟，守護自身與他人健康。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

因應新冠肺炎疫情，台中市長盧秀燕2日至北區五權國中，視察學童營養午餐團膳防疫措施；盧秀燕表示，高中以下開學2週，已完成20家供應全市校園午餐之團膳工廠輔導稽查，並指示教育局與衛生局「持之以恆、上緊發條」，確保校園防疫滴水不漏。

市長盧秀燕表示，學校團膳是重點防疫項目之一，從業人員於作業前落實正確洗手消毒步驟、全程配戴口罩，每日量測體溫、檢查旅遊史、個人衛生檢測等加強作業環境清潔消毒措施，開學後也持續對供應校園菜餚成品進行不定期抽驗，確保學童飲食安全。

盧秀燕指出，學生用膳必須強衛生管理，並把握「勤洗手」、「衛生禮節」及「主動告知」3大防疫關鍵，午餐前也需落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手5步驟，守護自身與他人健康。

盧秀燕說，台中市高中職以下學生共有37萬人，228連假前，全市學生請假人數達7、8000人，應與碰到228連假有關，其中上周全市居家檢疫學生有47位、居家隔離學生有1位，中央已宣布自義大利與韓國返台的民眾也納入居家檢疫對象，市府正持續追蹤本周請假人數與原因，將持續追蹤關懷，盼居家檢疫人數再降低，讓學童返校上課。

為避免群聚事件發生，台中各班級暫時以固定人員執行配膳作業，配膳前執行人員皆需清潔雙手、量測體温，並戴上一次性使用口罩、頭套和手套，用完餐也會用次氯酸水清潔桌面及環境。

(中時 )