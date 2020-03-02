台南市3月底將公告無人機禁飛區域，台南市目前公告可飛行區域竟僅北門、左鎮共5處，惹怒經常利用無人機觀察蒐證環境生態的環保團體，台南社大2日疾呼台南市政府應採公布禁飛區域，其他區域放行的「負面表列」模式，台南市交通局承諾會「開放極大化」。

無人機飛行除了航空站附近設禁航區外，還有軍事基地、電塔、高樓建築的領空都需管制，民航局3月底公布無人機的活動區域，各縣市作法不同。

台灣有11縣市採「負面表列」模式，即公告禁飛區域，其他區域放行，台南市目前仍採「正面表列」模式調查，且公告可飛行的區域僅北門1處、左鎮4處，讓經常需要依靠無人機拍攝觀察環保動態的環保團體大為光火。怒批交通部執行「機籠政策」。

台南社大2日找來台南市議員許又仁與王家貞召開會議，台南社大環境小組成員黃煥彰與晁瑞光疾呼「創意城市應先解放天空」，台南市應該採負面表列限制區，告訴大家哪裡不能飛，其餘區域就開放。

台南市交通局綜合規劃科表示，民航局公布的台南市無人機5處飛行地圖，是去年未更新的舊資料，台南市交通局今年已陸續調查200處可飛行區域，還有希望開放更多區域，尚未將更新資料交給民航局，月底前不排除改採負面表列方式公布。

(中時 )