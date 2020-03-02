投資人看好全球主要央行將有志一同地調降利率，以緩解快速擴散的新冠肺炎疫情所造成的經濟衝擊，周一日股震盪收高，終場日經225指數收漲0.95%，為21,344.08點，結束連跌5天的低迷走勢；盤中一度大跌1.5%，創下去年9月5日來新低。東證一部指數收漲0.99%，為1525.87點。

上周五重挫的景氣股表現優於大盤，半導體股東京威力科創漲4.50%，愛德萬測試漲4.98%，索尼漲3.96%。因最新公布的中國2月製造業數據意外疲弱，安川電機逆勢收跌0.44%。

日本央行總裁黑田東彥上午發布緊急聲明，稱新冠肺炎疫情使日本經濟前景蒙塵，央行將採取必要措施穩定金融市場，他表示，央行將密切監測情勢發展，全力穩定市場，並透過市場操作與收購資產挹注足夠的流動性。上周五聯準會主席鮑爾在美股收盤前意外發布聲明表示，有鑑於新型冠狀病毒疫情對美國經濟造成的風險，聯準會已準備好「動用工具與適當採取行動，以支持經濟」。

(時報資訊)