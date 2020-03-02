《韓股》看好聯準會降息，韓股反彈、韓元勁揚 16:142020/03/02 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國周日新增202個新冠肺炎確診病例，較前一日的573例大幅減少，以及投資人看好美國聯準會本月可望降息以緩解疫情對經濟造成的衝擊，周一南韓KOSPI指數反彈收漲0.78%，為2,002.51點。韓元大漲1.68%，收在1,193.7兌一美元，創下2月19日來新高與2017年1月初以來最大單日漲幅。受半導體銷售成長的消息激勵，三星電子與SK海力士分別收漲1.48%和4.78%。 (時報資訊) #韓股 #反彈 #韓元 #收漲 #降息 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際金融》南韓央行維持利率不變，韓元應聲走高 10:002020/02/27 財經 《韓股》疫情持續升溫，韓股升轉跌 12:162020/02/27 財經 嚇！美驚爆無感染源首例 道瓊期又遭開槍 13:162020/02/27 財經 《韓股》外資連4賣，韓股收跌1.05％ 16:312020/02/27 財經 《港股》資金南下撐盤，恆指收漲0.31％ 16:482020/02/27 財經 亞股全趴！台股下周暴跌多少？散戶盯3大數字 11:352020/02/28 財經 疫情告急 韓砸16兆韓元補助紓困 04:092020/02/29 全球財經 陸股早盤飆漲 深成指午間收漲逾3％ 12:062020/03/02 財經 《韓股》陸疫情降溫＋聯準會降息預期，韓股勁揚1％ 12:332020/03/02 財經 《日股》看好各國央行救市，日股反彈走高 12:332020/03/02 財經 財經熱門新聞 慘烈！核彈轟炸美股 老謝14字曝最後結局 - 財經 太詭異！股市崩金價也殺 小心爆這檔事 - 財經 外資把錢藏在這！ 老謝揭露美股今晚走勢 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 財經 台股明殺多慘？專家：散戶注意這5件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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