中國周日新增202個新冠肺炎確診病例，較前一日的573例大幅減少，以及投資人看好美國聯準會本月可望降息以緩解疫情對經濟造成的衝擊，周一南韓KOSPI指數反彈收漲0.78%，為2,002.51點。韓元大漲1.68%，收在1,193.7兌一美元，創下2月19日來新高與2017年1月初以來最大單日漲幅。受半導體銷售成長的消息激勵，三星電子與SK海力士分別收漲1.48%和4.78%。

(時報資訊)