新冠肺炎疫情在中國以外地區迅速擴散，市場擔憂對於經濟衝擊恐高於原先預期，避險情緒升溫與美股重挫，衝擊新興亞股下跌；過去一週外資於亞股市場賣超，其中以台股遭賣超31.08億美元最多。

台股今(2)日開盤一度重挫逾200點。根據統計外資資金流向至2月29日，亞股上週全數失血，台灣、南韓失血最重，另外觀察整個2月，唯一獲得外資淨流入的為印度股市，2月吸金8.8億美元。

新冠肺炎確診病例在世界各國陸續增加，衝擊全球股市。中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，疫情尚未獲得控制，市場恐慌情緒難免。盤勢上，大盤指數二度回測年線尋求支撐。好消息是，短線上，美國聯準會(FED)釋出月底降息的風聲，將有利指數反彈。後續則仍將持續觀察，疫情動向是否影響到終端消費能力。

周俊宏表示，企業陸續公布去年財報，本週將關注龍頭企業的營收狀況。然因疫情干擾，預期接下來全球股市的走勢相對震盪，建議仍以選股為布局策略。類股上，以長線需求穩定，或具趨勢成長族群為主。例如基建、5G基地台、伺服器、半導體、TESLA相關概念股。

(時報資訊)