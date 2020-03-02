較勁！基隆澳底海巡隊228在基隆外海追查1艘宜蘭籍漁船「建盛136號」走私7萬包白牌菸，海巡宜蘭查緝隊今天則宣布在棉花嶼海域查獲基隆籍漁船載有17萬包走私菸，市值超過1100萬元，數量、市值遠超過澳底海巡隊，頗有勁意味。
澳底海巡隊掌握私菸氾濫，2月28日發現建盛號漁船疑似摸黑搶灘，立即出動巡防艇在棉花嶼東方14浬處查獲140箱共7萬包「PRESTIGE（威旺）牌」私菸，市價超過450餘萬元；宜蘭查緝隊今天再接再厲，再度在該海域查獲漁船走私菸。
宜蘭查緝隊於1日在棉花嶼外海、距三貂角130浬處登船檢查基隆某漁船載有走私菸「GOLDEN BRIDGE（金橋）牌」350箱共17萬5000包，市值逾1100萬元，黃姓船長、1名大陸漁工及5名印尼籍漁工，訊後被依違反菸酒管理法移送裁處。
宜蘭查緝隊指出，本案為去年4月破獲「基隆港貨櫃私菸案」持續向上追源，進而鎖定黃嫌利用漁船改裝密艙作為載具，這次利用農曆年後出港走私香菸，狡猾的黃男還不斷變換聯繫方式與私菸起岸地點躲避查緝，查緝過程中竟還蛇行拒補，見無法可逃才停船受檢。
據悉，查緝隊員警在船艙內翻箱倒櫃，終於漁船油槽內發現大批私菸，忍不住振臂歡呼，2日將走私香菸帶回基隆港碼頭清點，因現為防疫重點期間，且該批走私菸品來源不明，也通報疾管署派人執行漁船消毒及人員檢疫，防制新冠病毒隨船入境。B
(中時 )
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