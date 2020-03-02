三重國小人行陸橋目前評估封閉至本月底，若對民眾無重大影響，即列入拆除名單（戴上容攝）

陸橋拆除後，將再增加人行道面積（戴上容攝）

三重國小日前通學道路寬窄不一，學童常冒險走在車道，道路今年1月完工，1.2米寬通道增寬為2米，學童上下學更安全。新北市長侯友宜2日前往三重國小驗收，並關心防疫措施，現場化為「侯老師」，抽考學童洗手「內外夾弓大立腕」手勢，小朋友們全都琅琅上口，展現自信。

三重國小位於捷運站旁繁華鬧區，仁愛街原人行道僅1.2公尺寬，另一側三和路、三和路二段173巷口的人行道，因陸橋橋墩阻礙，使道路線型不順暢忽寬忽窄，學生進出校門常與車爭道，險象環生。

工務局長詹榮鋒表示，去年11月啟動三重國小的通學廊道改善工程，學校也退縮圍牆，工程今年1月底完工，人行道增寬至2米，疏解通勤與通學人潮。工務局去年起，已改善11間學校通學廊道，今年將再改善15所學校。

詹榮鋒補充，三重國小人行陸橋目前評估封閉至本月底，若對民眾無重大影響，即列入拆除，屆時將再增加人行道面積，市府自去年起已拆除9座陸橋，今年預計再拆除6座，完成3年內拆除18座陸橋規畫。

侯友宜2日上午前往視察三重國小，他表示，學校周邊變電箱、障礙物下地後，將化為景觀綠地，讓市容、道路安全提升，今年預計改善26個通學廊道。

此外，侯友宜也到學校巡視防疫工作，確認健康中心有足量的口罩、額溫槍，並到教室關心小朋友，以黑板上「洗手洗手勤洗手」7字洗手口訣提醒學童，並抽考小朋友「內外夾弓大立腕」正確手勢，小朋友都琅琅上口，跟著侯友宜做出洗手動作。

侯友宜指出，察看校園防疫後發現，領取備用口罩的同學不多，三重國小校門有熱像儀量測體溫，學生桌椅相隔適當距離，打菜也依規範進行，學校要求防護到位，請家長安心將孩子交給學校。

(中時 )