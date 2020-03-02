企業申請復查 一定要用法人名義 16:202020/03/02 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部北區國稅局表示，若企業對稽徵機關核定稅捐處分不服，除依稅捐稽徵法第35條規定於繳納期間屆滿日起30日申請復查，也要注意申請主體應符合當事人資格。 北區國稅局指出，公司組織之法人，具有法律上之獨立人格，跟一般自然人不能混為一談，因此，公司如果要行使法律權利，像是針對企業營所稅申請復查或是提起行政救濟，必須以公司名義申請才符合法規。 (工商 ) #申請 #復查 #名義 #北區國稅局 #符合 也許您會感興趣 推薦閱讀 林進士出任品管協會理事長 04:102020/02/27 財經焦點 家長憂黑箱 大學申請像賭博 04:102020/02/27 社會新聞 觀光人才轉型培訓 即起申請 04:102020/02/27 社會新聞 學測超超篩之亂 04:102020/02/27 時論廣場 協助觀光業渡過難關 觀光局即起受理申請 11:272020/02/27 旅遊 大甲媽遶境延期 綠委：感謝做出符合社會期待的決定 12:362020/02/27 政治 指揮中心發警訊 社區傳播4定義已符合2項 19:472020/02/29 政治 買郵輪綜合險 不怕突發狀況 04:092020/03/01 金融．稅務 陸企受疫情影響不能按時還本付息 可提延期申請 22:142020/03/01 財經 鳳梨產季到 台南收購破千公噸 04:102020/03/02 地方新聞 財經熱門新聞 獨家》華航首度鬆口 疫情衝擊宛如「雪崩」 - 財經 外資把錢藏在這！ 老謝揭露美股今晚走勢 - 財經 慘烈！核彈轟炸美股 老謝14字曝最後結局 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 即時 太詭異！股市崩金價也殺 小心爆這檔事 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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