財政部北區國稅局表示，若企業對稽徵機關核定稅捐處分不服，除依稅捐稽徵法第35條規定於繳納期間屆滿日起30日申請復查，也要注意申請主體應符合當事人資格。

北區國稅局指出，公司組織之法人，具有法律上之獨立人格，跟一般自然人不能混為一談，因此，公司如果要行使法律權利，像是針對企業營所稅申請復查或是提起行政救濟，必須以公司名義申請才符合法規。

(工商 )