行政院提出新冠肺炎紓困振興特別預算，總共600億。國民黨立委徐志榮指出，中央地方要聯合抗疫，但特別預算僅編列10億7380萬元，散在各部會，佔600億總預算僅1.78％，嚴重過低。徐批評，補助地方防疫經費九牛一毛，中央地方聯手只是口號。

徐志榮認為，目前各縣市政府都陸續開設居家檢疫關懷中心、部分政府亦有發送給居家隔離者居家關懷包等，對於財政困難之縣市，更需要中央經費挹注，尤其預防社區傳播，更需要鄰里長、警政、衛生所等加強各項防疫作為，地方政府都責無旁貸，但中央經費卻只給九牛一毛。

徐志榮也發現，特別預算的準備金嚴重不足，恐無法因應疫情變化，SARS和本次疫情所編之特別預算都有在衛福部項下編列準備金，以因應疫情發展所需。此次新冠病毒特別預算在衛福部項下因應未來疫情變化，辦理相關防治工作所需經費僅編列45億6478萬8千元，佔600億中的「7.6％」，相較於SARS所編54億6614萬2千，佔其總預算10.93％，本次針對新冠病毒所編之準備金嚴重不足。

此外，預算結構也失衡，特別預算案重點在於防疫及紓困振興，但目前疫情顯然已經進入社區感染，並極可能變成社區傳播，除了現行的防疫作為外，更應加強減災措施及預防社區傳播，但主事單位衛福部預算為169億5806萬8千元，佔全部預算600億的「28.26％」，和SARS時所編238億5887萬7千元佔全部預算500億的47.72％，顯然預算結構嚴重失衡。徐志榮形容這「如同要求戰士上戰場，對於後勤支援卻是打折再打折。」

徐志榮也質疑，特別預算竟然未將環保署、勞動部、陸委會、退輔會納入，SARS時環保署尚有編列3億7733萬5千，辦理居家隔離廢棄物加強清運及戶外環境防疫消毒、勞動部編列39541萬辦理勞動場所預防專案檢查、陸委會3700萬辦理協助竟外國人及在台大陸、港澳地區人民緊急救助及相關醫療聯繫服務防疫等所需、退輔會編列5億1021萬1千，辦理各榮家及自費安養中心等辦理防疫工作所需經費。此次這四個部會未編列預算，令人匪夷所思。

(中時 )