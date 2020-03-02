美股上周雖面臨大屠殺，累計下跌超過3,500點，在美國聯準會(Fed)出面喊話會適時出手穩定金融市場，加上逢低買盤進場，亞洲股市今(2)日多以紅盤作收，美指期亞洲時段2日開盤原本下挫200點，隨後由黑翻紅，截至台北時間下午4時許，美指期大漲超過500點。

截至台北時間2日下午4點10分，道瓊指數期貨上漲539.5點或2.13%、暫收25903.5點；標普 500 期貨上漲56.88點或1.93%、暫收3007.88點；那斯達克100期貨上漲175.62點或2.08%、暫收8629.62點。

華爾街預測，本周最糟糕的情況是複製上周美股大屠殺的慘案，美期指走勢也是開高走低，道瓊指數上周五下跌357.28點，跌至25,409.36點，標普500指數下跌0.82％，至2,954.22點，納斯達克指數卻呈現另一種走勢，微漲0.01％。

不過，Fed主席鮑爾（Jerome Powell）聲明，Fed將在適當時機使用工具來支持經濟穩定成長，外界認為Fed將祭出更多貨幣寬鬆政策，這也激勵美股在上周五尾盤收斂跌勢。

(中時電子報)