3月8日婦女節將至，台灣女力崛起，背負高工時的工作壓力及家庭壓力，卻可能忽略自己的身體狀況；全球人壽提醒，全台各年齡層的女性朋友，除了愛護、留意身體健康外，市售的醫療保障是很好填補婦科疾病或手術費用缺口的工具，可移轉婦科疾病風險。

根據衛福部公布107年國人十大癌症死亡率，乳癌、子宮頸及部位未明示子宮癌分別位居第4名及第10名，是女性沉默殺手，尤其常見婦科疾病包括子宮肌瘤、巧克力囊腫等，得三不五時跑醫院接受中長期治療，付出的醫療成本可不低。

全球人壽建議，不同年齡的女性，著重的保險重點略有不同，以20~30世代女性，較常見的疾病為子宮內膜異位，俗稱巧克力囊腫，全球人壽表示，子宮內膜異位是理賠實務上最常見到婦科疾病之一，通常以傳統刀、腹腔鏡、達文西等3類手術方式進行，依健保給付規定，醫療支出也有所不同。

以達文西手術為例，因手術出血少、傷口小，手術後恢復快且併發症少，但相對價格也較昂貴，通常需要約18到20萬元，因此透過手術險的定額給付及醫療險的實支實付規劃，可轉嫁手術住院及醫療雜支負擔。

至於40世代女性得留意乳癌，乳癌治療通常是手術搭配相關輔助治療(放射治療或化學治療)，若為全切除手術及裝設引流管的患者，一般住院長達7天左右，且後續的乳房重建手術等，整體所需的醫療費用相當龐大。

因此，全球人壽建議，40世代女性除了透過癌症險及實支實付醫療險可轉嫁醫療費用外，建議可搭配一次性給付的重大疾病險或重大傷病險，作為治療期間的彈性運用金，更放心療養。

隨著年齡增長，女性朋友也需要留意好發於40歲以上的重大傷病，包括類風濕性關節炎、乾燥症或紅斑性狼瘡等代謝免疫疾病；全球人壽建議，可趁年輕時投保重大傷病險，其特性是保障範圍寬、理賠認定明確，一旦符合健保公告的22項重大傷病，取得重大傷病證明就可申請理賠，給付一次給，且部分重大傷病險商品更貼心提供因器官移植、重大創傷或脊髓損傷或病變引起之併發症等3項重大傷病的加碼給付。

最後，全球人壽提醒，年輕女性若有生育計劃，應趁早規劃醫療險保障，以轉嫁懷孕期間必要的住院治療或因胎位不正需剖腹生產等風險。

(中時 )