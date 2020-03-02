大陸新冠肺炎疫情延燒，不少學校宣布停課，改成學生自行在家中上網聽課，但在河南鄧州的一名國三女生，疑似因為家境貧困，家中只有一支手機，也沒有足夠時間聽課，這名李姓女學生疑似一時想不開，就吞下母親治療精神疾病的藥物，所幸被家人發現後立即送醫，經治療後，已經無生命危險。

綜合陸媒報導，李女一家的收入來源，全靠身障的父親幫人補鞋賺取，加上母親患有精神疾病，無法謀生，收入全都拿來資助在包括李女在內3名小孩的教育上，日子過得十分艱苦。

為了因應政府停課政策，李爸爸好不容易湊到足夠的錢，買了一支手機，但3名小孩面對學校龐大課業，卻只有一支手機使用，李女因為聽課時間不足，跟不上進度，又要面對班上同學和老師的質疑，居然吃下母親的精神藥物企圖了結性命，家人發現後，趕緊將李女送到醫院搶救。

對此，李女的父親表示，目前仍不清楚女兒輕生的原因，但可能是因為當天學校要考試，她一時想不開，事發後，左鄰右舍得知李家的經濟情況，於是動員捐了1萬多元人民幣給他們。

當地政府得知李女一事後，已成立調查小組。（圖／翻攝自微博）

目前，這名女學生經送醫後已無生命危險，當地的政府得知消息後，也已成立調查小组，釐清李女服藥輕生的原因。

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(中時電子報)