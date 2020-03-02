新冠肺炎疫情持續升溫，北市副市長黃珊珊2日表示，小巨蛋3月份大型商演可能全部延期或取消，原則上在北市的大型活動都朝向停辦或延期，另外中央目前對北市府的評鑑尚未停辦，籲請中央否延期或暫時取消，應以防疫為優先。

黃珊珊表示，市長柯文哲今早在晨會後，開應變中心第2次會議，市長做了8、9個指示，包括小巨蛋3月份的大型商演，有3檔次取消，還有1檔是大提琴手馬友友的演奏會，也希望延期，所以可能全部延期或取消；此外還有1場高中跟1場大專的籃球賽，但都不到100人，3月份都取消，4月的再討論，廠商現在是進退兩難。

黃珊珊說，若真有活動要辦，必須提出相關作業計畫，讓衛生局、觀傳局評估空間後是否能辦；另外社會局對很多委外經營的長照機構的評鑑作業都延期，但中央對北市府的評鑑都還沒停辦，比如教育局就很多，她要向中央請示能否往後延或暫時取消，這段時間應防疫為先。

她提到，市政大樓今起門禁管制，今天也決定府外所有單位、包括區公所等，比照市政大樓門禁管制，要量體溫；目前北市違反居家隔離、居家簡易的人數還是維持一樣，由於新規定是罰10萬元起跳，現在還沒有人被罰到。

對於柯文哲疑似感染諾羅病毒的現況，黃珊珊說，她昨天看新聞有嚇一跳，但市長今天精氣神滿好的，下很多指示，但這就是柯市長，不是嗎？

(中時 )