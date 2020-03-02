靜宜大學加強師生健康自主管理，在校園規畫體溫量測站，若未發燒，即發給貼紙辨識，才能進入學習及宿舍等空間。（陳世宗攝）

校方製作2萬個「小修女平安袋」發送給師生及附近里民，與社區一起攜手防疫。（陳世宗攝）

校方製作2萬個「小修女平安袋」發送給師生及附近里民，與社區一起攜手防疫。（陳世宗攝）

校方製作2萬個「小修女平安袋」發送給師生及附近里民，與社區一起攜手防疫。（陳世宗攝）

大學陸續開學，各校展開防疫總動員！靜宜大學加強師生的健康自主管理，鼓勵勤洗手，並在校園規劃體溫量測站，若未發燒，即發給貼紙辨識，才能進入密閉式的學習及宿舍等空間。校園內保持教室通風，落實環境消毒及清潔，提供安全的校園空間；校方同時製作2萬個「小修女平安袋」發送給師生及附近里民，與社區一起攜手防疫。

靜宜大學校長唐傳義表示，面對疫情靜宜組成「緊急應變防疫小組」，規畫各項防疫策略！靜宜防疫措施主要分成3部分，鼓勵師生勤洗手、一般教室保持通風、廣設體溫站，只要師生體溫正常即發給貼紙識別，才能進入密閉式的學習及宿舍等空間。

唐傳義說，防疫期間校教室、餐廳及宿舍皆定期消毒，師生除勤洗手，並加強健康自主管理，相關數據上傳雲端；必要時需戴口罩，體溫異常或不適者，會協助就醫。校方特別增設「高精度防疫體溫快速檢測系統」；校外人士進出校園，也都要檢測體溫及戴口罩。並呼籲師生減少參加校外活動，若參與活動，應做好自我保護。

針對部分無法返校上課的外籍學生，靜宜大學除透過課堂直播、線上教學，並將教師上課的錄音及投影片等檔案，透過Teams及e-Learning達成線上學習平台，供學生下載，讓學習權益不受影響。

理學院院長楊昭順指出，「小修女平安袋」由應用化學系與化粧品科學系師生發揮專長，共同研發製作，內容物有抗菌潔手凝露、洗手乳，及濕紙巾等防疫用品，提供全校師生及附近里民使用，希望校園與社區一起攜手防疫，度過難關！

楊昭順強調，抗菌潔手凝露是參考世界衛生組織(WHO)建議配方，以75％異丙醇為主要原料製作，並添加保濕物質，避免手部肌膚因使用變乾燥。校方也貼心於定點提供補充液，為長期防疫貢獻心力。

(中時 )