M17集團於2020年為整合旗下品牌資源，同時提供員工更優質的工作空間，自2月開始各事業部從各地辦公室陸續搬入嶄新辦公大樓，打造全新集團總部。預計2020年第2季完成第一階段工程。

M17集團旗下事業品牌包含亞洲發達市場營收規模最大的即時互動媒體「17 Media」，長年耕耘於印度及東南亞市場的「MeMe直播」，以及旨在簡化賣家的社群銷售過程、買家社群直播購物體驗的B2B直播和社交商務SaaS系統服務「 HandsUp 」。 M17集團也經營2013年於新加坡創立的交友應用程式「Paktor拍拖」與「Goodnight」。

M17指出，集團以台灣總部為中心，再深化於亞洲的經營，並繼續拓展到香港、美國、中東等國際市場，鑒於集團營運需求與有效整合發揮經營綜效力量，集團於台北市仁愛路精華地段打造全新企業總部，並陸續遷移整合旗下品牌，進一步集中壯大M17集團的企業綜效。

(時報資訊)