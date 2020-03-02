亞泰(4974)董事會決議每股配息3.3元，殖息率約6.13%，大陸新冠病毒疫情未止，亞泰影像因緬甸廠已完成擴產可以全力支援，且深圳廠已經復工，讓亞泰影像正面看待今年第1季及全年營運，亞泰影像總經理吳淑品表示，目前訂單能見度約1個月到1個半月，今年第1季及2020年營運可望較去年同期小幅成長。

亞泰影像產品主要應用在多功能事務機及掃瞄器，全球前五大品牌客戶有4家為其客戶，自結2019年合併營收約38.08億元，營業淨利約4.16億元，年增率21%，稅後盈餘約3.58億元，年增率6%，再創歷年新高，每股盈餘4.94元，公司董事會決議每股配息3.3元，以今天收盤價53.8元來估算，殖息率約6.13%。

亞泰深圳廠區受到新冠肺炎疫情影響延後復工，不過由於亞泰有緬甸廠區，且緬甸廠第4條生產線已擴建完成，靠著緬甸廠每天加班生產神支援，降低亞泰受到此波疫情衝擊；吳淑品表示，深圳廠及緬甸廠原本生產比重約60:40，緬甸廠第4條產線擴建於2019年完成後，現在月產能可達110萬套，目前緬甸廠正努力加班生產，加上設備進駐，月產能可提升到120萬套以上，公司也將持續擴大緬甸廠生產規模，讓緬甸廠發揮經濟生產效益，讓深圳廠及緬甸廠的生產佔比各半。

在新產品方面，亞泰挾核心影像感測技術優勢，積極拓展各項應用產品，其中出貨給大陸內銷客戶的新一代高性價比掃地機器人感測模組已於去年第4季開始量產出貨，目前掃地機器人佔公司營收比重約6%，新一代產品可望成為公司今年業績新動能。

亞泰1月合併營收為2.86億元，月增4.65%，年成長15.14%，吳淑品表示，第1季備料充足沒有問題，訂單也未受到疫情太多影響，深圳廠可望在這兩天復工，加上緬甸廠協助，第1季看起來還算是正面，預估第1季有機會較去年同期小幅成長，隨著新一代掃地機器人開始出貨，以及緬甸廠產能擴建，今年營運看起來還算正面，應該有機會較去年成長。

(時報資訊)