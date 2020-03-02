儘管外資今天依舊大幅賣超台股192億元，但並未有明顯匯出跡象，反倒是續有債券ETF投資收益透過外資保管行匯入的情形，且美元指數下跌至97.89，FED有可能啟動降息等消息，使台北外匯經紀公司新台幣兌美元匯價今收盤再升值2.06角，以30.124元收盤。

隨著新冠肺炎疫情在亞洲以及歐洲等地區確診及死亡人數增加，市場對於疫情可能對拖累經濟的憂慮加深，相關情緒也反應在全球股市上。以美股來說，上周四大指數除費城半導體外皆出現超過10%跌幅，周線全數收黑。在全球其他市場部分，由於義大利確診人數近日快速上升，拖累歐洲整體市場表現，使得道瓊歐洲600單周下跌12.15%，疫情對股市帶來的衝擊已逐漸由亞股延伸至歐美股市。

全球股市在新冠黑天鵝壓境下，目前仍難摸底。美元指數則因市場預期FED降息而走弱，美聯儲主席鮑威爾日前表示，面對疫情帶來的風險，美聯儲準備必要時採取適當行動來支撐經濟，並宣稱美國經濟依然強勁。

根據美銀美林引述EPFR統計顯示，過去一周除拉美地區股市資金呈現微幅淨流入外，包括美國、亞洲、歐洲及全球新興市場等股市資金皆呈淨流出狀態，失血狀況較前一周加重。

(時報資訊)