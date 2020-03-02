新冠肺炎疫情持續升溫，台東縣政府拉高防疫層級，今天起針對人員進出縣府實施管制，員工及洽公民眾都須測量體溫，一旦發燒，就禁止進入，且只設2處出入口，縣長饒慶鈴呼籲大家一起來防疫，保護自己健康，也是保護別人。

今天早上7點30分台東縣政府後方停車場開門後，所有員工必須接受量體溫，並貼上色紙做為識別，就連縣長饒慶鈴也不例外，她說，此舉雖增加洽公民眾不便，但是為了防疫更周全，請民眾體諒並及多配合。

饒慶鈴表示，縣府配合國家防疫政策，在各地方實施量體溫及酒精洗手的的動作，希望由縣府起帶頭作用，提醒民眾隨時注意自己的身體狀況，因為保護自己，就是保護其他人。

對於228連假大量遊客來台東，饒慶鈴坦言，民眾從各地來，無從防範，一定會擔心帶來疫情感染，但是縣府之前就提醒旅宿業者小心防範，而多數業者也都有高度警覺，所幸到目前為止尚無相關案例。

此外，縣府教育處決議，5月1日前暫緩實施校外教學、畢業旅行、隔宿露營、校慶、體育交流或競賽（中央舉辦的體育競賽除外）、園遊會及一般學生之游泳課程，並暫停校園室內場地開放。

同時，這學期大型室內集會活動，如中小學科展頒獎典禮及園遊會、技藝教育競賽頒獎典禮暨成果發表活動、縣長獎頒獎典禮、模範兒童表揚大會等，都將取消辦理。

(中時 )