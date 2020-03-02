何冠嫻／苗栗報導

銅鑼鄉的銅鑼環保公園炮仗花、櫻花盛開，吸引各地遊客朝聖，台中市陳姓夫妻利用228連假賞花，在下午3點妻子找尋不到先生身影，傍晚報警求救，警方利用照片線索，終於找到先生，幸無發生意外。

67歲陳姓男子因發生過交通事故，身體不適行動不便，賞花到一半想先休息，並與妻子各自賞花，但妻子下午3點返回原處不見先生蹤影，自己找尋了2個小時仍找不到，眼見接近傍晚，擔心先生走路跌倒發生意外，傍晚5點向警方求助。

苗栗警分局銅鑼分駐所副所長余增文、警員謝榆嫻、黃盈星接獲報案後，立即趕赴現場，詢問陳男的穿著衣物特徵，妻子並將她與先生稍早賞花拍攝的照片給警方協尋，警方利用照片線索，規畫路線分頭尋找，約20分鐘後一眼辨認出坐在公園椅子休息的為走散的陳姓男子，妻子接獲訊息前往會合，感謝警方立即尋獲。

苗栗警分局長賴銘助表示，正值賞櫻季節，假日出遊民眾甚多，年長者或幼童易在人群中走失，應冷靜請警方及現場服務人員協助，並詳述身形特徵、衣著樣式顏色或可提供照片以便找尋，並肯定這次同仁發揮同理心，積極協尋，共同營造安全及幸福的生活環境。

(中時 )