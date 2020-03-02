YouTuber「一隻阿圓」常以韓國網紅自居，日前她2月20日前往韓國工作，當時還是第一級警告地區，但當地疫情延燒，她也拍了影片並改機票提前回台灣，隨後韓國不久便改為二級警告地區，她也表示回台後會自主隔離，沒想到才隔離3天就出席YouTuber大型聚會「走鐘獎」，和一群YouTuber自拍，當中還有正在宣傳《女鬼橋》的男星林哲熹，讓網友抓包她出面道歉，卻還在限時動態放上她和男友米鹿外出拍業配的畫面，讓網友更加火大。

阿圓29日出席「走鐘獎」，合體多位Youtuber但剛從韓國回來不久卻沒戴口罩。（圖／翻攝自阿圓臉書）

阿圓今（2）日在社群上發文道歉，並解釋自己是在韓國列入二級警告前回國，但她曾說過會自主居家隔離14天，卻只有3天就開始外出工作，更在7天後29日出席「走鐘獎」，全程沒戴口罩和多位Youtuber和名人合照，她也在社群網站上致歉：「上班不要看全體成員、呱吉、所有參與典禮的來賓、工作人員、觀眾，以及所有關心一隻阿圓支持阿圓的觀眾們，說聲對不起。真的，很抱歉。」

阿圓在PO出道歉文後，卻被網友發現還在限時動態PO出她和男友的業配文，讓網友更火大。（圖／翻攝自阿圓IG）

但新冠肺炎疫情在全球發燒，韓國又是僅次於大陸的疫情國，不少網友紛紛退訂阿圓的粉專與頻道，不買單她的種種行為，甚至也發現她在道歉後在限時動態PO出和男友米鹿拍的業配廣告，趁機賺流量的行為更讓網友火大，「常用標題騙流量結果點進去是葉配」、「台灣不缺這種半公眾人物」、「她有入圍當然要美美去拍照」、「她們當天很嗨講話又大聲，這不是群聚感染，什麼是群聚感染？」。

(中時電子報)