罷韓團體拍攝影片，用《杯底毋通飼金魚》諷刺高雄市長韓國瑜，並販售罷韓小物；對此，國民黨高雄市議員痛批，這首歌創作者原想化解族群對立，沒想到罷韓團體反而拿來製造對立、拉仇恨值，一點都不幽默有趣，呼籲公眾人物不要見到人家口誤就見獵心喜，以為「撿到槍」。

韓國瑜參加228追思儀式時，口誤說成「823」，罷韓連署領銜人張博洋、陳冠榮、尹立火速拍攝影片，扮成「三大男高音」，片中大唱《杯底毋通飼金魚》，諷刺韓國瑜是「酒空」，呼籲市民「罷落去」，罷韓總部更介紹《杯底毋通飼金魚》這首發表於1949年，由知名台灣音樂人呂泉生作曲、劇作家陳大禹作詞，創作背景與二二八相關，期盼化解族群仇恨。

對於罷韓團體的影片，高市議員黃香菽表示，身為公眾人物不要遇到他人口誤，就見獵心喜「撿到槍」，不要小題大作。

黃香菽說，當天她就在228活動現場，韓市長很單純就是口誤，後來也馬上拍影片致歉。反觀罷韓團體的領銜人之一尹立曾任高市文化局長，用影射、戲謔手法博得注意並販賣小物，若轉換立場，他應該也不希望當局長時被如此對待。

黃香菽表示，如今新冠肺炎疫情嚴峻，實在不該做如此政治操縱，高雄市現階段最重要的就是「專心市政、防疫優先」，日前有媒體報導，高雄防疫工作獲網友全國第一的肯定，市府除了積極應戰防疫外，也對登革熱做出萬全預防措施。

高市議員李亞築則說，當時韓市長可能沉浸在228傷感情緒中，沒發現自己口誤，事後韓市長坦承口誤也錄影並誠心致歉。

「比起口誤，罷韓團體明知《杯底毋通飼金魚》這首歌的背景是希望破除對立，卻還是拿來當罷韓募款小物的影片歌曲，說自己詼諧風趣，實則挑起對立，這樣的作法對228是尊重嗎？」李亞築強調，當務之急是要共同為高雄打拚、攜手打造更好的高雄，而非不停唱衰高雄，這絕不是全體市民之福。

(中時 )